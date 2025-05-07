Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы

Кроме того, будет закрыт проезд по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома № 112А на улице Слобода Печеры и по самому Казанскому съезду. А 9 мая с 14:00 и до 03:00 10 мая будет перекрыта площадь Минина и Пожарского — на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской. Также движение остановят на улицах Ульянова и Минина от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевском съезде, Верхневолжской набережной от площади Минина до улицы Пискунова и на Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда.