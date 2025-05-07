«Воля судьбы»: можно ли умереть во время МРТ

— Остановка сердца, которая случилась у мужчины, — не больше чем воля судьбы. Это могло произойти с ним где угодно: за рулем машины, на пробежке, на прогулке. Внезапная коронарная смерть может случиться на ровном месте, от этого никто не застрахован, МРТ здесь ни при чем, — считает врач.