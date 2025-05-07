«Воля судьбы»: можно ли умереть во время МРТ

МРТ (магнитно-резонансная томография) считается одной из самых безопасных методик исследования для выявления патологий внутренних органов. Однако в Бразилии во время этой процедуры скончался 70-летний телеведущий, писатель и публицист, музыкальный продюсер Луис Антонио Мелло. При обследовании у него остановилось сердце. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько МРТ безопасна для человека.
Несет ли смертельную опасность?
Несмотря на случай в Бразилии, среди всех методов исследований МРТ является самым безопасным, рассказал врач-невролог, остеопат Владимир Белаш.
— Остановка сердца, которая случилась у мужчины, — не больше чем воля судьбы. Это могло произойти с ним где угодно: за рулем машины, на пробежке, на прогулке. Внезапная коронарная смерть может случиться на ровном месте, от этого никто не застрахован, МРТ здесь ни при чем, — считает врач.
Риски минимальны.
По мнению невролога, проведение МРТ не представляет почти никакой опасности. Самое страшное, что может произойти с человеком во время обследования, — паническая атака:
— При проведении МРТ человек продолжительное время должен находиться в замкнутом пространстве. В таких условиях есть риск возникновения панической атаки или приступа клаустрофобии, поэтому перед обследованием ему специально зажимают в руке помпу, чтобы он смог подать сигнал, если ему станет плохо, и приостановить процедуру, — сообщил Белаш.
В крайне редких случаях исследование может остановиться из-за неисправности оборудования, также дополнил врач.
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Альтернативные методики.
Наличие в теле металлических конструкций или металлических предметов является противопоказанием для проведения МРТ, потому что она проводится с помощью магнитных волн. В этом случае альтернативным вариантом диагностики является КТ (компьютерная томография), пояснил Белаш.
— Если по какой-то причине человеку нельзя проводить МРТ, его заменяют на КТ. Но, несмотря на приближенные характеристики, компьютерная томография предполагает лучевую нагрузку и иначе отображает ткани и внутренние органы, — рассказал специалист.
В свою очередь врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», какие недуги можно выявить с помощью МРТ и стоит ли проходить такое обследование для профилактики.