Башкирова: репетиции парада Победы 8 мая в Калининграде не будет

Репетиции парада Победы 8 мая, в четверг, в центре Калининграда не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова. В мэрии уточнили, что движение нигде ограничиваться не будет, общественный транспорт пойдёт по привычным маршрутам.