Большинство россиян поддерживает возможное переименование Волгограда в Сталинград: результаты опроса Новостей Mail

56% россиян поддержали переименование аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград», аргументируя это сохранением исторической памяти. При этом 18% считают более логичным назвать аэропорт «Волгоград», как и сам город, а 12% не поддерживают переименование, так как это создает путаницу. 8% считают, что лучшим вариантом было бы историческое название — «Царицын», 4% затруднились ответить, и 3% не поддерживают переименование, считая «Гумрак» более привычным названием.