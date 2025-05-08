Большинство россиян поддерживает возможное переименование Волгограда в Сталинград: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Переименование аэропорта «Гумрак» в «Сталинград»
56% россиян поддержали переименование аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград», аргументируя это сохранением исторической памяти. При этом 18% считают более логичным назвать аэропорт «Волгоград», как и сам город, а 12% не поддерживают переименование, так как это создает путаницу. 8% считают, что лучшим вариантом было бы историческое название — «Царицын», 4% затруднились ответить, и 3% не поддерживают переименование, считая «Гумрак» более привычным названием.
Переименование Волгограда в Сталинград
В связи с продолжающимися обсуждениями возвращения Волгограду названия Сталинград мы узнали мнение респондентов о переименовании самого города. 53% опрошенных поддерживают или скорее поддерживают эту инициативу, 44% — не поддерживают. 2% затруднились с ответом.
Респонденты, которые поддерживают переименование Волгограда в Сталинград, аргументируют свое мнение следующим образом:
- Это память о подвиге в Великой Отечественной войне — 78%
- Историческая справедливость должна быть восстановлена — 38%
- Это важно для патриотического воспитания — 32%
- Название «Сталинград» более известно во всем мире — 27%.
Сумма долей превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Участники опроса, которые выбрали вариант ответа «не поддерживаю инициативу переименования городам» выделяют следующие причины: «лучше использовать бюджетные средства для развития города вместо переименования», а также нежелание привязывать название города к личности Сталина.
Возвращение городам исторических названий
В преддверии 9 Мая сложилась традиция возвращать некоторым городам названия времен войны. 44% поддерживают эту традицию и считают ее важной, 27% поддерживают, и выступают за возвращение этих названий на постоянной основе. 19% не поддерживают, 5% затруднились с ответом, а 3% отметили, что это не имеет для них значения.