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Большинство россиян поддерживает возможное переименование Волгограда в Сталинград: результаты опроса Новостей Mail

29 апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда «Гумрак» наименования «Сталинград». Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о переименовании аэропорта, возвращении городам исторических названий, в том числе об инициативе о переименовании Волгограда в Сталинград.

Источник: Администрация Волгоградской области

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 5—6 мая. В опросе приняли участие свыше 55 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Переименование аэропорта «Гумрак» в «Сталинград»

56% россиян поддержали переименование аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград», аргументируя это сохранением исторической памяти. При этом 18% считают более логичным назвать аэропорт «Волгоград», как и сам город, а 12% не поддерживают переименование, так как это создает путаницу. 8% считают, что лучшим вариантом было бы историческое название — «Царицын», 4% затруднились ответить, и 3% не поддерживают переименование, считая «Гумрак» более привычным названием.

Переименование Волгограда в Сталинград

В связи с продолжающимися обсуждениями возвращения Волгограду названия Сталинград мы узнали мнение респондентов о переименовании самого города. 53% опрошенных поддерживают или скорее поддерживают эту инициативу, 44% — не поддерживают. 2% затруднились с ответом.

Респонденты, которые поддерживают переименование Волгограда в Сталинград, аргументируют свое мнение следующим образом:

  • Это память о подвиге в Великой Отечественной войне — 78%
  • Историческая справедливость должна быть восстановлена — 38%
  • Это важно для патриотического воспитания — 32%
  • Название «Сталинград» более известно во всем мире — 27%.

Сумма долей превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Участники опроса, которые выбрали вариант ответа «не поддерживаю инициативу переименования городам» выделяют следующие причины: «лучше использовать бюджетные средства для развития города вместо переименования», а также нежелание привязывать название города к личности Сталина.

Возвращение городам исторических названий

В преддверии 9 Мая сложилась традиция возвращать некоторым городам названия времен войны. 44% поддерживают эту традицию и считают ее важной, 27% поддерживают, и выступают за возвращение этих названий на постоянной основе. 19% не поддерживают, 5% затруднились с ответом, а 3% отметили, что это не имеет для них значения.