Первый несетевой магазин присоединился к программе стабилизации цен в Калининградской области

Индивидуальный предприниматель Денис Юрцевич стал восьмым участником соглашения, присоединившись к крупным торговым сетям региона.
В его магазине появились 17 социально значимых товаров с синей маркировкой. На эти продукты установлена максимальная наценка в 15% согласно условиям соглашения. Среди доступных по специальной цене товаров:
мясо (свинина и курица);
молочная продукция от «Залесского фермера»;
овощи (капуста);
фрукты (яблоки);
макаронные изделия.
Региональные власти надеются, что пример ИП Юрцевича вдохновит других владельцев небольших магазинов в районных центрах и поселках присоединиться к программе.
Напомним, соглашение о стабилизации цен действует в регионе с начала 2025 года. Его основные условия:
для местных товаров — наценка до 10%;
для привозных товаров — наценка до 15%;
для производителей — прибыль до 10% от себестоимости.
На данный момент участниками соглашения стали уже 400 магазинов региона. Участие в программе является добровольным.