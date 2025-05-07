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Первый несетевой магазин присоединился к программе стабилизации цен в Калининградской области

В Гвардейске открылся первый несетевой магазин с товарами по программе стабилизации цен.

Источник: Kaliningradnews

Индивидуальный предприниматель Денис Юрцевич стал восьмым участником соглашения, присоединившись к крупным торговым сетям региона.

В его магазине появились 17 социально значимых товаров с синей маркировкой. На эти продукты установлена максимальная наценка в 15% согласно условиям соглашения. Среди доступных по специальной цене товаров:

мясо (свинина и курица);

молочная продукция от «Залесского фермера»;

овощи (капуста);

фрукты (яблоки);

макаронные изделия.

Региональные власти надеются, что пример ИП Юрцевича вдохновит других владельцев небольших магазинов в районных центрах и поселках присоединиться к программе.

Напомним, соглашение о стабилизации цен действует в регионе с начала 2025 года. Его основные условия:

для местных товаров — наценка до 10%;

для привозных товаров — наценка до 15%;

для производителей — прибыль до 10% от себестоимости.

На данный момент участниками соглашения стали уже 400 магазинов региона. Участие в программе является добровольным.