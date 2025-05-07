Росгвардейцы провели генеральную репетицию парада Победы в Калининграде

Подготовка к параду шла в течение двух месяцев. За это время военнослужащие прошли индивидуальную строевую подготовку, ежедневно тренировались в прохождении торжественным маршем в составе шеренг, участвовали в репетициях как в пункте постоянной дислокации, так и на общегарнизонных и городских мероприятиях.