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Росгвардейцы провели генеральную репетицию парада Победы в Калининграде

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в генеральной репетиции парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы в Калининграде.

Источник: Kaliningradnews

Парадный расчет возглавил командир воинской части полковник Руслан Велиев.

Подготовка к параду шла в течение двух месяцев. За это время военнослужащие прошли индивидуальную строевую подготовку, ежедневно тренировались в прохождении торжественным маршем в составе шеренг, участвовали в репетициях как в пункте постоянной дислокации, так и на общегарнизонных и городских мероприятиях.

Безопасность генеральной репетиции обеспечивали более 100 росгвардейцев. В их числе были сотрудники вневедомственной охраны, бойцы ОМОН «Град», представители подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.

9 мая 2025 года более 130 военнослужащих Росгвардии в составе нескольких тысяч участников торжественного шествия пройдут строевым шагом по главной площади Калининграда. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный оркестр, в составе которого выступят 13 музыкантов военного оркестра калининградского полка Росгвардии под руководством дирижера Павла Марарова.