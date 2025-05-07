Росгвардейцы провели генеральную репетицию парада Победы в Калининграде

Парадный расчет возглавил командир воинской части полковник Руслан Велиев.
Подготовка к параду шла в течение двух месяцев. За это время военнослужащие прошли индивидуальную строевую подготовку, ежедневно тренировались в прохождении торжественным маршем в составе шеренг, участвовали в репетициях как в пункте постоянной дислокации, так и на общегарнизонных и городских мероприятиях.
Безопасность генеральной репетиции обеспечивали более 100 росгвардейцев. В их числе были сотрудники вневедомственной охраны, бойцы ОМОН «Град», представители подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.
9 мая 2025 года более 130 военнослужащих Росгвардии в составе нескольких тысяч участников торжественного шествия пройдут строевым шагом по главной площади Калининграда. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный оркестр, в составе которого выступят 13 музыкантов военного оркестра калининградского полка Росгвардии под руководством дирижера Павла Марарова.