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В Самарской области пройдет выставка водных судов Samara Boat Show 2025

С 14 по 18 мая 2025 года в яхт-клубе «Ласточка» состоится шестая выставка водных судов Samara Boat Show 2025.

С 14 по 18 мая 2025 года в яхт-клубе «Ласточка» состоится шестая выставка водных судов Samara Boat Show 2025. Организатором выступает министерство туризма Самарской области.

В рамках выставки производители и дилеры представляют катера и яхты различных классов, предназначенные для активного отдыха и рыболовства. Посетители смогут ознакомиться с новыми моделями и инновациями в водном туризме.

Кроме демонстрации продукции, на выставке представлена экспозиция товаров и услуг компаний, специализирующихся на оборудовании, аксессуарах и экипировке для водных видов спорта и активного отдыха.

Предыдущая выставка собрала более 4000 посетителей и выставила около 75 единиц различной техники от ведущих российских производителей.

По словам организаторов, цель мероприятия — продвижение внутреннего водного туризма и демонстрация возможностей региона для активного отдыха на реке Волге.

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