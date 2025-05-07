В Самарской области пройдет выставка водных судов Samara Boat Show 2025

С 14 по 18 мая 2025 года в яхт-клубе «Ласточка» состоится шестая выставка водных судов Samara Boat Show 2025. Организатором выступает министерство туризма Самарской области.
В рамках выставки производители и дилеры представляют катера и яхты различных классов, предназначенные для активного отдыха и рыболовства. Посетители смогут ознакомиться с новыми моделями и инновациями в водном туризме.
Кроме демонстрации продукции, на выставке представлена экспозиция товаров и услуг компаний, специализирующихся на оборудовании, аксессуарах и экипировке для водных видов спорта и активного отдыха.
Предыдущая выставка собрала более 4000 посетителей и выставила около 75 единиц различной техники от ведущих российских производителей.
По словам организаторов, цель мероприятия — продвижение внутреннего водного туризма и демонстрация возможностей региона для активного отдыха на реке Волге.
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