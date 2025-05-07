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Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая

В день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде прогремят сразу два салюта.

Источник: АНО "Центр 800"

Оба будут запущены с акватории Волги и начнутся одновременно — ориентировочно в 22:00, сообщили в АНО «Центр 800».

Один из фейерверков будет запускаться в районе катера «Герой», рядом с которым в этот вечер разместится главная сцена торжеств. Оптимальными площадками для наблюдения станут Нижневолжская набережная (на участке от Казанского съезда до улицы Широкой), а также Верхневолжская набережная. Кроме того, салют будет виден с площади Минина и Пожарского.

Второй салют состоится в районе Стрелки, также с воды. Лучшие точки обзора — Нижневолжская набережная у здания «Волжского пароходства», набережная Федоровского и сама Стрелка.

Напомним, что в районах приволжской столицы также ожидаются праздничные салюты. Кое-где из-за этого будут действовать ограничения на проезд.

С программой праздничных мероприятий (0+) 9 Мая можно ознакомиться здесь. Отметим, что в связи с празднованием Дня Победы будут перекрыты некоторые улицы.