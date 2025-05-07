Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая

Один из фейерверков будет запускаться в районе катера «Герой», рядом с которым в этот вечер разместится главная сцена торжеств. Оптимальными площадками для наблюдения станут Нижневолжская набережная (на участке от Казанского съезда до улицы Широкой), а также Верхневолжская набережная. Кроме того, салют будет виден с площади Минина и Пожарского.