Расход газа в Молдове уменьшается, а число должников становится больше: В апреле от сети было отключено 415 частных домов

В апреле от сети было отключено 415 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 2,857 миллиона леев. При этом, 166 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.
По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потреблённый природный газ по состоянию на 30 апреля 2025 года достиг 97,6%, со снижением на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 5,319 миллиарда леев, с учётом пересмотренных за этот период тарифов.
Природный газ, потреблённый в апреле 2025 года, должен быть оплачен в мае, счета-фактуры уже направлены потребителям. В случае появления вопросов, связанных с фактурированием, потребители могут позвонить на единый номер 1304 (1305 в случае столицы), а также направить обращение (петицию) посредством услуги «Личный кабинет потребителя» на сайте www.moldovagaz.md, или мобильное приложение.
Кстати, объём потребления природного газа в апреле текущего года составил 49,3 миллиона кубических метров, что на 67,7% выше показателей того же периода 2024 года.
В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз», по сравнению с мартом 2025 года этот показатель уменьшился на 44,2 миллиона кубических метров, или на 47,3%.
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