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Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси

Минтруда и Минздрав предлагают дать возможность родителям сделать бесплатно не одну, а две попытки ЭКО.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но не могут это сделать по состоянию здоровья, смогут в ближайшее время получить две попытки бесплатного ЭКО. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

По ее словам, уже ряд лет в Беларуси есть поддержка в этом вопросе со стороны государства через бесплатную первую попытку ЭКО. И она эффективна на 40%, так говорят медики.

«И сегодня мы с Министерством здравоохранения думаем над тем, чтобы предоставить возможность второй попытки ЭКО бесплатно, где эффект выше, это 60% наступления беременности», — отметила Наталья Павлюченко.

Министр подчеркнула, что эту инициативу правительство серьезно рассматривает к реализации на ближайшую пятилетку — 2026−2030.

А тем временем, премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного жителя в Беларуси: «33 квадратных метра на человека» (здесь подробнее).

Мы писали также, что Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября (все подробности здесь).