Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси

В Беларуси семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но не могут это сделать по состоянию здоровья, смогут в ближайшее время получить две попытки бесплатного ЭКО. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.