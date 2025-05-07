Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси

В Беларуси семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но не могут это сделать по состоянию здоровья, смогут в ближайшее время получить две попытки бесплатного ЭКО. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
По ее словам, уже ряд лет в Беларуси есть поддержка в этом вопросе со стороны государства через бесплатную первую попытку ЭКО. И она эффективна на 40%, так говорят медики.
«И сегодня мы с Министерством здравоохранения думаем над тем, чтобы предоставить возможность второй попытки ЭКО бесплатно, где эффект выше, это 60% наступления беременности», — отметила Наталья Павлюченко.
Министр подчеркнула, что эту инициативу правительство серьезно рассматривает к реализации на ближайшую пятилетку — 2026−2030.
А тем временем, премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного жителя в Беларуси: «33 квадратных метра на человека» (здесь подробнее).
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