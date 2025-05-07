Власти объяснили, почему выросла стоимость входа в зоопарк Калининграда

Билеты в Калининградском зоопарке подорожали из-за инфляции и общего роста цен. Об этом администрация города рассказала под одним из постов в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Стоимость входа выросла с февраля 2025 года. В то же время были введены льготы для ветеранов боевых действий, многодетных семей, участников СВО и их детей.
«В прейскуранте нет и не было пенсионного или предпенсионного льготного билета. Однако есть скидка по возрасту для женщин старше 58 лет и мужчин старше 63 лет. При себе необходимо иметь паспорт», — уточнили власти.
С января 2025 года выросли тарифы на паромы до Балтийской косы.