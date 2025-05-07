Опытный образец МС-21 с российскими системами перелетел из Иркутска в Жуковский

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова “Раменское” (г. Жуковский, Московская область). Здесь, в Летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО “Яковлев”, лайнер подготовят к проведению сертификационных испытаний в рамках программы импортозамещения», — говорится в сообщении.
Время полета составило 6 часов 8 минут, он проходил на высоте 11 тыс. м и со скоростью до 800 км/ч.
«Самолет выдержал длительный полет. Все работало прекрасно. Мы удовлетворены перелетом», — приводятся в сообщении слова директора по летным испытаниям — летчика-испытателя ПАО «Яковлев» Романа Таскаева.
29 апреля 2025 года опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м.
О самолете
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.