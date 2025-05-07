Опытный образец МС-21 с российскими системами перелетел из Иркутска в Жуковский

29 апреля 2025 года опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м.