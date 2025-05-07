80-летие Великой Победы в Петербурге. Программа празднования

9 Мая Санкт-Петербург, как и вся Россия, отметит 80-летие Великой Победы. Мы вспомним советских солдат, освободивших нашу страну и защитивших от фашизма другие государства, вспомним их подвиг, беспримерное мужество и самоотверженность всех, кто приближал Победу. Это один из главных праздников нашей страны, к которому всегда готовятся, а в этом году особенно тщательно. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Поздравление и медаль.
В Петербурге пройдёт свыше 300 различных мероприятий, которые состоятся не только в этот день, но и охватят всю неделю. Ну, а главными их гостями и участниками станут ветераны. Сегодня в нашем городе, по данным Смольного, живут 48 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Из них 39 тысяч жителей блокадного Ленинграда, 3700 тружеников тыла и 4300 — бывших узников фашистских лагерей. Также свыше 150 тысяч горожан имеют статус детей войны.
«В той или иной форме внимание будет оказано всем. Дойдём до каждого», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Так, каждый ветеран Великой Отечественной получил поздравительную открытку и юбилейную медаль. К сожалению, время берёт своё, защитники Родины люди уже немолодые, поэтому церемония награждения проходила в разном формате. В зависимости от состояния здоровья кому-то вручали награду дома, в районных администрациях, госпиталях. Кроме того, 1077 фронтовиков получили статус Почётный житель муниципального образования.
«Также начислены федеральные и региональные выплаты к Дню Победы. “Законом Санкт-Петербурга ежегодно предусмотрены выплаты к праздничным датам 27 января и 9 мая, а в юбилейные годы они увеличены практически в два раза. Все получили эти суммы до праздников”, — уточнила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
Торжества начнутся 8 мая с возложения цветов и венков к мемориалу на Пискарёвском кладбище. Ожидается присутствие 75 делегаций из разных городов и стран. Цветы будут возложены и к монументам на площади Победы, Смоленском, Богословском и Невском кладбищах, возле комплекса «Журавли» и в других знаковых местах.
9 мая в 10.00 праздник откроет военный парад на Дворцовой площади. Зажгут факелы на Ростральных колоннах (они будут гореть с 9.00 до 12.00 и 19.00 до 23.00), а в полдень в честь юбилейной даты дадут залп из пушек Петропавловской крепости. Всё это будет сочетаться с праздничным убранством, где нынешней весной задействованы 20 тысяч элементов оформления — флаги, панно, инсталляции, светодиодные экраны. В стиле победной символики украсят и мосты, главные здания Северной столицы.
После парада запланирован автопробег ретромашин. Ветеранов на автомобилях военной поры и под музыку тех лет прокатят от Дворцовой до площади Восстания и обратно. Затем всех ждут на выставке военной и гражданской исторической техники объединения «Ленрезерв», которая развернётся на Дворцовой. Вход — свободный.
«Бессмертный полк».
Далее, в 14.00, впервые за три года вновь пройдут колонны «Бессмертного полка». Его участники выйдут на Невский проспект с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной. «Наш город входит в число 45 регионов, где согласован очный формат, — отметил Александр Беглов. — Ветеранам будут помогать дружинники и волонтёры». Ожидается, что акция станет масштабной и объединит около миллиона человек. Начало построения колонны — у метро «Площадь Александра Невского».
Однако можно участвовать и в онлайн-режиме. Для этого на специальном интернет-ресурсе были собраны данные героев, которые мог прислать любой желающий, и 8, 9 мая портреты солдат и офицеров можно будет увидеть на экранах, платформах, в социальных сетях, городском электротранспорте. После окончания шествия состоится грандиозный концерт на Дворцовой, с участием лучших артистов Петербурга. Его откроет народный артист России Александр Розенбаум. Также петербуржцев и гостей города поздравят Дмитрий Певцов и Василий Герелло, Пелагея, ансамбль «Песняры» и другие знаменитые исполнители. Праздничный марафон продлится около пяти часов, а затем все зрители выйдут на набережные. В 22.00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют в честь великого праздника нашего народа.
Но 9 Мая мероприятия к Дню Победы не заканчиваются, они продолжатся и в другие дни. Большие концерты пройдут в Ледовом дворце и Большом концертном зале «Октябрьский», а с 8 по 10 мая можно посетить интерактивную выставку на Манежной площади. Здесь воссоздадут атмосферу ликования, которая царила в Ленинграде в день Победы 80 лет назад, пройдут исторические реконструкции. Гостей со стороны Итальянской улицы встретит Триумфальная арка, установленная в 1945 году, когда в Ленинград возвращались воины-освободители. О событиях той поры поведают и артисты в военной форме, которые предложат копии исторических газет и расскажут о параде Победы 8 июля 1945 года.
Свою программу подготовили и петербургские театры. «На сцене БДТ мы увидим интересную и трогательную постановку “В семь часов вечера после войны”, — говорит председатель комитета по культуре Фёдор Болтин. — В ней примут участие ведущие артисты театра, а художественным руководителем и дирижёром станет Фабио Мастранджело. Удивительную историю подготовил и ТЮЗ. Состоится премьера спектакля “Красавица”, посвящённого бегемотихе из Ленинградского зоопарка, которую несмотря на голод и холод спасли в блокаду».
А Театр музкомедии впервые за 80 лет вернётся на сцену Александринки, и это не случайно.
«Именно Александринка после обстрела Итальянской улицы приютила у себя Театр музкомедии, — подчеркнул глава комитета по культуре. — На этой сцене проходили знаковые премьеры, а сам театр работал на протяжении всей блокады».