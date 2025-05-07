80-летие Великой Победы в Петербурге. Программа празднования

Однако можно участвовать и в онлайн-режиме. Для этого на специальном интернет-ресурсе были собраны данные героев, которые мог прислать любой желающий, и 8, 9 мая портреты солдат и офицеров можно будет увидеть на экранах, платформах, в социальных сетях, городском электротранспорте. После окончания шествия состоится грандиозный концерт на Дворцовой, с участием лучших артистов Петербурга. Его откроет народный артист России Александр Розенбаум. Также петербуржцев и гостей города поздравят Дмитрий Певцов и Василий Герелло, Пелагея, ансамбль «Песняры» и другие знаменитые исполнители. Праздничный марафон продлится около пяти часов, а затем все зрители выйдут на набережные. В 22.00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют в честь великого праздника нашего народа.