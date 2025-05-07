В Каспийске открыли Аллею героев СВО

МАХАЧКАЛА, 7 мая — РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева.
Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову.
«Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы», — сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов.
После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам.
В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу «Каспийск — город трудовой доблести», территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.