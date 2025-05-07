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В Каспийске открыли Аллею героев СВО

В Каспийске на бульваре имени Абдулаева открыли Аллею героев СВО.

МАХАЧКАЛА, 7 мая — РИА Новости. Торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции состоялось в среду в дагестанском Каспийске на бульваре имени Абдулаева.

Здесь установлены бюсты четырем Героям России: Магомедали Магомеджанову, Магомеду Исбакиеву, Михаилу Васильеву и Фархаду Худайнатову.

«Ни один из них не думал о славе, каждый делал то, что диктовали сердце, любовь к Родине и понятия о долге и чести. Они заложили основу нашей будущей победы», — сказал на церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов.

После открытия бюстов Героев России участники мероприятия, среди которых родные и близкие военнослужащих, возложили цветы к скульптурам.

В конце 2023 года на бульваре имени Абдулаева открыли стелу «Каспийск — город трудовой доблести», территорию вокруг благоустроили, разбили аллею.