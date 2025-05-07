В Самарской области завершили работы по реставрации дома купца Захарова

В Самарской области завершилась реставрация исторического здания, известного как «Дом купца Захарова», являющегося памятником архитектуры регионального значения, построенным в 1901 году.
Общая площадь здания составляет 217,4 квадратных метров.
В ходе реконструкции были выполнены следующие работы:
— восстановление кирпичных фасадных поверхностей.
— воссоздание декоративного убранства.
— реставрация белокаменного цоколя.
— возвращение первоначальных оконных и дверных проемов.
— установка водоотводящих элементов.
— ремонт крыши и крыльца.
Здание теперь приспособлено для административных целей. Заказчиком реставрации выступило государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства» Самарской области.
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