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В Самарской области завершили работы по реставрации дома купца Захарова

В Самарской области завершилась реставрация исторического здания, известного как «Дом купца Захарова», являющегося памятником архитектуры регионального значения, построенным в 1901 году.

В Самарской области завершилась реставрация исторического здания, известного как «Дом купца Захарова», являющегося памятником архитектуры регионального значения, построенным в 1901 году.

Общая площадь здания составляет 217,4 квадратных метров.

В ходе реконструкции были выполнены следующие работы:

— восстановление кирпичных фасадных поверхностей.

— воссоздание декоративного убранства.

— реставрация белокаменного цоколя.

— возвращение первоначальных оконных и дверных проемов.

— установка водоотводящих элементов.

— ремонт крыши и крыльца.

Здание теперь приспособлено для административных целей. Заказчиком реставрации выступило государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства» Самарской области.

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