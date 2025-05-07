В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово «Победа»

«Более 400 участников из молодежных организаций растянули над площадью символы нашей памяти и гордости — 150-метровую Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. А больше тысячи человек, плечом к плечу, выстроились в слово, которое говорит само за себя — “Победа”, — написал Цыденов в своем Telegram-канале.