В Улан-Удэ более тысячи человек выстроились в слово «Победа»

УЛАН-УДЭ, 7 мая — РИА Новости. Более 1000 человек выстроились в слово «Победа» в центре Улан-Удэ на площади Советов, а члены молодежных организаций растянули 150-метровую Георгиевскую ленту, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, на площади Советов в Улан-Удэ состоялась вдохновляющая патриотическая акция, объединившая тысячи людей в знак памяти и уважения к великой истории страны.
«Более 400 участников из молодежных организаций растянули над площадью символы нашей памяти и гордости — 150-метровую Георгиевскую ленту и копию Знамени Победы. А больше тысячи человек, плечом к плечу, выстроились в слово, которое говорит само за себя — “Победа”, — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это был не просто флешмоб, а живой символ общей благодарности тем, кто подарил всем нам мирное небо. В завершении 500 пар станцевали под песню «Майский вальс» вальс наследников Победы.
Среду глава Бурятии посвятил акциям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: утром в Улан-Удэнской школе № 2 он провел Урок Победы, навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале, и пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, трое из которых участвовали в боях против Японии.