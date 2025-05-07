Жара до +38°С и сильные дожди: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, в горных районах области 15−20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.