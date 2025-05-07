Последние новости к вечеру 7 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 мая 2025 года.
Кремль предупредил об ограничениях в работе интернета до 10 мая
Мобильный интернет в Москве может работать с ограничениями до 10 мая из-за мер безопасности. Песков призвал отнестись к этому с пониманием, указав на «опасное соседство».
ВС России освободили Липовое в ДНР
Минобороны РФ заявило об освобождении Липового в ДНР силами группировки войск «Запад». Также нанесены удары по подразделениям ВСУ, Нацгвардии и теробороны в Харьковской области и районе Ямполя в ДНР.
АТОР: ограничения в аэропортах затронули 60 тысяч пассажиров
Из-за угрозы атаки БПЛА более 350 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы, пострадали планы не менее 60 тыс. пассажиров, сообщила АТОР. Задержки могут вызвать дальнейшие сбои по принципу «домино».
В Индии объяснили нанесение ударов по Пакистану
Индия нанесла удары по территории Пакистана, заявив, что их целью стали базы террористов, чтобы предотвратить новые атаки. Глава МИД Индии подчеркнул, что действия были пропорциональными и соответствуют праву на самооборону.
Лукашенко подписал закон об амнистии для восьми тысяч осужденных
Президент Белоруссии подписал закон об амнистии к 80-летию Победы — освободят около 8 тысяч осужденных. Амнистия затронет тех, кто возместил ущерб и имеет положительную характеристику.