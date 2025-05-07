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Последние новости к вечеру 7 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 7 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 7 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 мая 2025 года.

Кремль предупредил об ограничениях в работе интернета до 10 мая

Источник: SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

Мобильный интернет в Москве может работать с ограничениями до 10 мая из-за мер безопасности. Песков призвал отнестись к этому с пониманием, указав на «опасное соседство».

ВС России освободили Липовое в ДНР

Источник: Александр Река/ТАСС

Минобороны РФ заявило об освобождении Липового в ДНР силами группировки войск «Запад». Также нанесены удары по подразделениям ВСУ, Нацгвардии и теробороны в Харьковской области и районе Ямполя в ДНР.

АТОР: ограничения в аэропортах затронули 60 тысяч пассажиров

Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Из-за угрозы атаки БПЛА более 350 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы, пострадали планы не менее 60 тыс. пассажиров, сообщила АТОР. Задержки могут вызвать дальнейшие сбои по принципу «домино».

В Индии объяснили нанесение ударов по Пакистану

Источник: Reuters

Индия нанесла удары по территории Пакистана, заявив, что их целью стали базы террористов, чтобы предотвратить новые атаки. Глава МИД Индии подчеркнул, что действия были пропорциональными и соответствуют праву на самооборону.

Лукашенко подписал закон об амнистии для восьми тысяч осужденных

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии подписал закон об амнистии к 80-летию Победы — освободят около 8 тысяч осужденных. Амнистия затронет тех, кто возместил ущерб и имеет положительную характеристику.