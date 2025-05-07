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ГАИ проводит тотальные проверки по всей Челябинской области

Госавтоинспекция проводит тотальные проверки по всей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В предстоящие праздничные дни будет увеличена плотность нарядов ДПС. Инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений правил дорожного движения РФ, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — говорится в комментарии.

Там напомнили, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать через чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.