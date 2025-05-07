Новое дело о взятке завели в отношении экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону

В Ростовской области завели второе уголовное дело в отношении бывшего начальника УМВД России по Ростову-на-Дону. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство ТАСС.
— Возбуждено новое дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), — прокомментировал собеседник агентства.
Уточняется, что одна из коммерческих организаций якобы передала экс-правоохранителю за его покровительство автомобиль BMW X7.
Напомним, в марте 2025 года бывшего начальника ростовского управления МВД заподозрили в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Позже суд утвердил предварительную меру пресечения в виде ареста.
Предварительно, коррупционные преступления были совершены в 2017 году (ущерб составил 263 тысячи рублей), а также в период с 2019 по 2023 годы (ущерб составил более 292 тысяч рублей). Также под подозрением оказался оперуполномоченный, который был подчиненным экс-главы УМВД Ростова-на-Дону.
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