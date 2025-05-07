Пошаговая инструкция по оформлению загранпаспорта

Загранпаспорт — важный документ, без которого в большинстве случаев невозможна поездка за рубеж. Даже если вы не планируете выезжать за границу в ближайшее время, лучше оформить этот документ заранее. Как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Загранпаспорт — важный документ, без которого в большинстве случаев невозможна поездка за рубеж. Даже если вы не планируете выезжать за границу в ближайшее время, лучше оформить этот документ заранее. Как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

В каких случаях нужен загранпаспорт.

Заграничный паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны. Он необходим для путешествий, работы, учебы и других целей пребывания за границей. Без действующего загранпаспорта выезд из России невозможен, поэтому важно своевременно позаботиться о его оформлении или замене.

В 2025 году россиянам доступны 6 стран, которые можно посетить по внутреннему паспорту:

* Абхазия,



* Армения,



* Белоруссия,



* Казахстан,



* Кыргызстан,



* Южная Осетия.

Для визита в остальные страны мира, даже безвизовые, понадобится загранпаспорт.

Юрист Анна Астраханцева рекомендует оформлять этот важный документ заранее, даже если вы не планируете в ближайшее время покидать пределы РФ. Всегда может подвернуться выгодная «горящая путевка» на отдых или работа, предполагающая командировки за рубеж.

Виды загранпаспорта в России.

В России доступны два основных типа заграничных паспортов: обычный и биометрический. Какой из них выбрать — зависит только от желания заявителя, подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.Ru».

~Обычный загранпаспорт~

* Этот вид паспорта запрашивается чаще всего и подходит для тех, кто не планирует частые поездки за границу.



* Срок действия документа — 5 лет.



* Государственная пошлина за оформление обычного загранпаспорта составляет 2000 рублей для взрослого гражданина и 1000 рублей для ребенка.

~Биометрический загранпаспорт~

* Этот тип паспорта оснащен электронным чипом, который хранит персональные данные владельца и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографию.



* Срок действия биометрического паспорта — 10 лет, что делает его более удобным для активных путешественников.



* Биометрический паспорт позволяет использовать автоматические терминалы на границах, что может значительно сократить время на прохождение контрольных процедур.



* Государственная пошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 6000 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребенка.

«Биометрический паспорт может быть использован для более быстрой и безопасной идентификации на границе, он также подходит для получения виз в некоторые страны, которые требуют такой документ», — отметила Анна Астраханцева.

Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги».

Чтобы оформить загранпаспорт через «Госуслуги», вам понадобятся следующие документы:

* паспорт РФ;



* ваше фото;



* фото или скан военного билета, приписного свидетельства или справки из военкомата — для мужчин от 18 до 30 лет при оформлении загранпаспорта старого образца;



* фото или скан разрешения командования — для военнослужащих при оформлении загранпаспорта старого образца;



* данные документа о смене ФИО, если они менялись;



* данные действующего загранпаспорта — при наличии.

При оформлении загранпаспорта.

* Выберите, какой документ вы будете оформлять — старого или нового образца.



* Выберите, для кого вы оформляете документ: для себя, для ребенка, для себя и для ребенка, для недееспособного гражданина.



* Проверьте введенные паспортные данные.



* Укажите место вашего рождения.



* Проверьте ваш телефон.



* Укажите электронную почту.



* Проверьте адрес постоянной регистрации.



* Проверьте адрес временной регистрации. Если у вас ее нет, нажмите «Нет временной регистрации».



* Проверьте адрес фактического проживания.



* Ознакомьтесь с требованиями к фото.



* Загрузите фото.



* Укажите сведения о вашей деятельности за последние 10 лет. Для этого могут понадобиться дополнительные данные из аттестата о среднем образовании, диплома об окончании учебного заведения, трудовой книжки, военного билета, свидетельства о регистрации ИП, а также адреса места проживания в те периоды, когда вы не работали и не учились.



* Если вы ранее меняли фамилию, имя или отчество, укажите предыдущие данные.



* Если у вас уже есть загранпаспорт с неистекшим сроком действия, укажите это.



* Внесите дополнительную информацию.



* Поясните причину, по которой оформляете загранпаспорт: делаете это впервые либо из-за того, что старый документ утерян или просрочен.





* Выберите отделение МВД , где вам будет удобно оформить документ.

* Выберите дату и время визита.



* Дождитесь проверки заявления МВД. Обычно срок варьируется от 2 до 12 рабочих дней.



* Оплатите госпошлину.



* Дождитесь, когда в личный кабинет придет приглашение в МВД.



* Придите в подразделение МВД. С собой нужно взять оригиналы документов.



* Если вы оформляете загранпаспорт нового образца, вас сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.



* Дождитесь уведомления о готовности документа.



* Заберите готовый загранпаспорт в подразделении МВД.

Как оформить загранпаспорт в МФЦ.

Плюс оформления загранпаспорта в МФЦ в том, что специалист сразу проверит ваши документы и вам не понадобится посещать МВД. При этом в разных регионах варианты подачи документов имеют свои нюансы. Уточните их в МФЦ по месту жительства. Например, в Москве записаться на прием нужно через портал mos.ru.

Если вы собрались оформлять биометрический загранпаспорт в МФЦ, проверьте по списку, есть ли в выбранном отделении криптокабины, в которых можно сдать биометрию. Уплатите госпошлину. Это можно сделать при подаче документов.

Когда загранпаспорт будет готов, вам придет СМС-сообщение.

Сколько дней делают загранпаспорт.

Сроки оформления загранпаспорта как старого, так и нового образца варьируются в зависимости от ряда условий:

1 месяц — если человек оформляет загранпаспорт в том регионе, где он имеет постоянную регистрацию;

до 3 месяцев:

* если человек оформляет загранпаспорт в регионе, где у него нет постоянной регистрации;



* если постоянная регистрация отсутствует;



* если его работа предполагает допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Заполнение анкеты: важные нюансы.

При заполнении анкеты на заграничный паспорт юрист Анна Астраханцева советует обратить внимание на несколько ключевых моментов:

* Внимательно вносите данные и не допускайте ошибок. Они могут привести к отказу в оформлении паспорта или дополнительным задержкам.



* Правильно заполните свои ФИО, дату рождения, место рождения, место жительства и информацию о документе, удостоверяющем личность.



* Для заявления потребуются сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет с информацией о наименовании организации и датами поступления на работу и увольнения. Эти данные вы можете найти в своей трудовой книжке.



* Если вы заполняете анкету на паспорт для ребенка, необходимо указать полные данные родителей или законных представителей. Здесь важны не только имена, но и паспортные данные.

Требования к фотографии на загранпаспорт.

* Размер фото — 3,5 × 4,5 см.



* Взгляд направлен в объектив камеры.



* Фото соответствует возрасту. Лицо открыто, выражение лица — нейтральное.



* Если вы постоянно носите очки, фотографируйтесь в них. Проверьте, чтобы не было бликов на линзах, а оправа не скрывала глаза. Не отправляйте фото в солнечных очках.



* Фон белый, без посторонних предметов и теней. Необходимо хорошее освещение: лучше сделать фото при дневном свете.



* Если ваша религия обязывает покрывать голову, проследите, чтобы овал лица был четко виден.



* К фото ребенка те же требования, что и к фото взрослого. Ребенок в кадре должен быть один, без посторонних предметов.

Оформление загранпаспорта для ребенка.

При оформлении заграничного паспорта для ребенка юрист рекомендует учесть несколько важных моментов.

* Подать заявление о выдаче ребенку загранпаспорта может один из родителей. Однако важно помнить, что при пересечении границы с ребенком может потребоваться оформление нотариального согласия обоих родителей или второго родителя.



* Если ребенок родился не на территории Российской Федерации, то важно сделать перевод свидетельства о рождении ребенка на русский язык.



* Срок изготовления паспорта для ребенка ничем не отличается от сроков изготовления паспорта взрослого и составляет не более 1 месяца при обращении по адресу регистрации, поэтому важно планировать подготовку документов заранее.