Ремонт Канавинского моста начнут после праздников и завершат осенью 2025 года

Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, отвечая на запрос НИА «Нижний Новгород», решение отложить старт ремонта связано с желанием не мешать горожанам в дни празднования Дня Победы. После начала работ движение по мосту будет частично ограничено. При этом полностью перекрывать проезд не планируется. Пока схема организации движения на период ремонта остается нераскрытой. Власти пообещали сообщить подробности позже. По предварительным данным, все работы на объекте должны быть завершены к ноябрю 2025 года.