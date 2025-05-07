Путин обратился к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы» отметил, что россияне должны твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне и глубоко изучать её уроки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья!… Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, сбережение нашего исторического наследия приобретает особое, поистине решающее значение. Это тот фундамент, на котором строится наша национальная идентичность, гражданские, патриотические идеалы и ценности. Мы должны твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать её уроки. Это принципиально важно для обеспечения национальной безопасности страны, эффективного выстраивания приоритетов внешней и внутренней политики уже на современном этапе, в XXI веке», — говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что в 2025 году россияне вместе с народами других государств, которые берегут благодарную память о подлинных героях и освободителях, отмечают 80-летие Великой Победы. К значимой дате приурочено большое количество научных, просветительских, художественных изданий, в этом ряду и сборник, в который вошли статьи, подготовленные постоянными членами и членами Совета Безопасности Российской Федерации.
«Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе каждой семьи, каждого человека, целых поколений. Мы всегда будем помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые одолели все испытания, сокрушили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины, спасли Европу и мир», — отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что издание будет интересно широкому кругу читателей и внесёт свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи.