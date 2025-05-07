Путин обратился к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы»

«Уважаемые друзья!… Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, сбережение нашего исторического наследия приобретает особое, поистине решающее значение. Это тот фундамент, на котором строится наша национальная идентичность, гражданские, патриотические идеалы и ценности. Мы должны твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать её уроки. Это принципиально важно для обеспечения национальной безопасности страны, эффективного выстраивания приоритетов внешней и внутренней политики уже на современном этапе, в XXI веке», — говорится в телеграмме.