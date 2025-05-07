Хоккеисты «Динамо» поехали в Москву на автобусе из Петербурга из-за задержек рейсов

6 мая прошел хоккейный матч между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». Однако вернуться прямым рейсом домой игрокам московского клуба не удалось. В связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов в Шереметьево и Внуково хоккеисты были вынуждены лететь через Петербург.
— Самолет с командой был вынужден из Челябинска прилететь в Петербург. Оттуда команда на автобусе отправилась в Москву, — сообщает ТАСС.
Сейчас команда «Динамо» уже добралась до Москвы.
Добавим, что после проигрыша московского хоккейного клуба в финал вышла челябинская команда. Теперь за Кубок Гагарина поборются ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Они встретятся в финале впервые за всю историю КХЛ. Пока что ни одна из этих команд ни разу не завоевывала Кубок Гагарина. Первая игра в финальной серии матчей состоится 13 мая 2025 года.