Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» озвучила один из актуальных запросов от женщин в декретном отпуске, а именно снятие ограничений на выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет работающим родителям.
Министр напомнила, что сейчас, если мама выходит на работу до достижения ребенком возраста трех лет, то она получает пособие в 50% размере.
Но есть немало женщин, которые хотели бы совмещать работу и заботу о ребенке. И как дополнительный стимул им, есть у Минтруда такая инициатива, чтобы выплачивать пособие на ребенка в полном размере.
«Сейчас этот вопрос мы прорабатываем», — уточнила Наталия Павлюченко.
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