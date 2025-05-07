Если б камни могли говорить: интервью с режиссером фильма «В списках не значился» Сергеем Коротаевым

— Наблюдать за Владимиром Львовичем и учиться у него можно бесконечно. Еще на первых этапах обсуждения картины, когда мы встречались с Владимиром Львовичем, он сказал: «У меня в театре актерский спецназ. Ребята готовы и будут делать все, чтобы сыграть свои роли максимально качественно». На съемочной площадке я в этом убедился. У артистов было фантастическое упорство в достижении результата, даже отчаянность, которая порой была необходима. Ведь у нас военное кино, сопряженное с большим количеством трюков. И ребята без дублеров совершали невероятные вещи. А когда тебе не надо прятать артиста за спину каскадера — это вызывает уважение. К тому же роли были хорошо разобраны. Мы много репетировали. Начали почти за месяц до съемок и собирались практически каждый день. Сидели на «Мосфильме» и по сто раз разбирали одни и те же сцены. В целом, мне кажется, мы нашли правильный рецепт того, как погрузиться в эту историю, сделать персонажей такими, чтобы они не смотрелись ряжеными. Нам важно, чтобы зритель смотрел и верил, что такой человек мог быть на самом деле. Порой, когда вы смотрите фильмы и узнаете современных артистов, на которых надели исторические костюмы, это разрушает атмосферу. Возникает ощущение, что перед тобой человек, который пять минут назад отложил мобильный. Мы же, надеюсь, приблизились к той органике персонажей, когда им доверяешь. И важной составляющей этого рецепта является еще то, что в фильме играют ребята, которые пока мало снимаются. За ними нет шлейфа других ролей. Их лица будут новыми для зрителя, поэтому он сможет увидеть в фильме защитников Брестской крепости, а не актеров.