Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос почти на 6%

По итогам первых трех месяцев 2025 года оборот розничной торговли в Ростовской области увеличился на 5,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.
— Потребительский рынок формирует свыше 20% валового регионального продукта. За первые три месяца текущего года через розничную торговую сеть на Дону продали товаров на сумму 500 млрд рублей, — прокомментировал Алексей Господарев.
Почти 94,6% оборота розничной торговли в Ростовской области сформировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели. Годовой темп роста сложился на уровне 106%. Объем розничных продаж на рынках и ярмарках повысился на 1,2%.
За первый квартал года продовольственных товаров реализовали на сумму более 267 млрд рублей, это оказалось на 12,8% больше, чем было периодом ранее. Непродовольственных товаров продали на 0,9% меньше, почти на 233 млрд рублей.
Добавим, сейчас в торговую сеть региона включено более 45 тысяч объектов, среди которых ярмарки, рынки, объекты стационарной и нестационарной торговли.
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