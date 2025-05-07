Скандал: Владимир Аветисян публично обвинил самарских блогеров в клевете и лжи

«Он уверен, что за деньги можно совершить любую подлость. Оболгать и облить грязью. Не верьте ни одному слову, которое исходит от этого человека и его присосок. В том, что они пишут, нет ни одного слова правды. НИ ОДНОГО. И комментировать этот бред бессмысленно. У них не получится спрятаться за анонимными никами и уйти от законного возмездия. Те сотни миллионов, которые они тратят на ложь и клевету, могли бы пойти на помощь нашим бойцам. Ну что ж. Время покажет, кто из нас прав. А пока — если вы вдруг встретите этих людей на улице — перейдите на другую сторону дороги, ибо там, где они — нечисто», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице бизнесмена в ВК.