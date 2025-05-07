Скандал: Владимир Аветисян публично обвинил самарских блогеров в клевете и лжи

На личной странице Владимира Аветисяна в ВК появился эмоциональный пост-призыв. «МК в Самаре» прошелся по следам резонансного заявления бизнесмена и пообщался с 5 из 6 обвиненных, включая Эрнеста Старателева.
7 мая, спустя месяц с момента последней публикации, известный бизнесмен, меценат и музыкант Владимир Аветисян обратился к своим «боевым братьям», «дорогому брату комбригу» и пожелал скорейшего приближения Победы. Полный текст можно прочитать по ссылке. Но резонанс в местной блогосфере получил следующий пассаж Владимира Аветисяна, обвинившего «одного старательного мерзавца по кличке Хромой», который, по словам 67-летнего олигарха, вместе с группой лиц пытается очернить его в глазах общественности:
«Он уверен, что за деньги можно совершить любую подлость. Оболгать и облить грязью. Не верьте ни одному слову, которое исходит от этого человека и его присосок. В том, что они пишут, нет ни одного слова правды. НИ ОДНОГО. И комментировать этот бред бессмысленно. У них не получится спрятаться за анонимными никами и уйти от законного возмездия. Те сотни миллионов, которые они тратят на ложь и клевету, могли бы пойти на помощь нашим бойцам. Ну что ж. Время покажет, кто из нас прав. А пока — если вы вдруг встретите этих людей на улице — перейдите на другую сторону дороги, ибо там, где они — нечисто», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице бизнесмена в ВК.
Пресс-секретарь Аветисяна Владимир Кострюков подтвердил «МК в Самаре», что пост подлинный и не является фейком или следствием хакерской атаки, как это можно было бы предположить.
На коллаже, которое прилагается к посту, фото шести человек. «МК в Самаре» получили комментарии пяти героев коллажа. Каждый из них в разные периоды своей биографии являлся или продолжает быть журналистом, политтехнологом или пиарщиком, а сейчас ведет телеграм-канал и занимается, что называется, развитием личного бренда.
Эрнест Старателев:
— Это не первый такой комментарий в мой адрес. Что поделать, я действительно хромой, и, если бы об этом было написано без экивоков, ничуть бы не обиделся. И все же к высказыванию Владимира Евгеньевича отношусь с сочувствием: просто так, от хорошей жизни и в хорошем настроении такого не напишешь. Очевидно, он переживает непростой период в жизни и испытывает негативные эмоции.
С профессиональной точки зрения — жаль, что рядом с ним нет специалиста в этой сфере или команды, которые бы оказали ему поддержку. Говорил об этом раньше и еще раз скажу: никогда ни в каких информационных войнах с Аветисяном я не участвовал, наши бизнес-интересы не пересекаются и никаких мотивов заниматься его очернением у меня не было и нет. Единственный раз я выпустил радиопрограмму о нем, критическую, но вел ее сам. И все газеты, радиопередачи и так далее, которые делал, я всегда подписывал и подписываю своим именем.
Рядом с фамилией «Аветисян» звучат такие имена, как Анатолий Чубайс, Рубен Варданян, Михаил Абызов, Джордж Клуни и даже принц Чарльз. Странно думать, что про персону такого уровня не напишут пакость на заборе или фломастером в лифте. Ещё более странно полагать, что упомянутые Владимиром Аветисяном в этом коллаже персоны могут сколько-нибудь репутационно навредить персоне его уровня. Повторюсь, возникает ощущение, что он либо дезориентирован, либо его, что называется, водят за нос.
И хочу добавить, если бы какой-то недобрый человек, действительно, заплатил мне сотни миллионов на дискредитацию кого-либо, этот кто-либо покинул бы регион, чтобы просто не видеть и не слышать всей чудовищной правды о себе. Хотя сам тезис, что люди пишущие пишут строго за деньги, симптоматичен скорее для человека, много лет владеющего «Самарским обозрением».
Дмитрий Бегун:
— Комментировать суть сказанного мне сложно. Если же комментировать эмоционально — прочтя пост я был, мягко говоря, удивлен. Могу лишь добавить, что в сложные для моей семьи периоды, связанные со здоровьем моей жены и сына, структуры Владимира Евгеньевича помогали нам и финансово, и организационно. Делать после этого какие-то выпады в его сторону мне было бы неэтично, если не сказать больше.
Вадим Афанасьев:
— Во-первых, ни с каким Эриком Старателевым я никак не связан. Мы в жизни виделись-то всего пару-тройку раз. И то в последний раз лет 6−7 назад. И никаких «заданий» от него я, естественно, не получаю. И никогда в жизни не получал. И «присоской» его не являюсь.
Во-вторых, вся моя критика Владимира Евгеньевича имеет сопутствующий характер и звучит сквозь призму правления предыдущего губернатора. Про всё это я писал и в период сотрудничества с «МК». Была целая серия статей про ошибки экс-главы. А медиаструктуры Владимира Евгеньевича молчат. Почему не опровергают? И почему Владимир Евгеньевич не стал анализировать наследие Дмитрия Игоревича в своем недавнем резонансом интервью «Самарскому Обозрению»? Именно его демонстративная отстранённость вызывает у меня недоумение и сожаление.
Виталий Папилкин:
— Заявление бизнесмена Владимира Аветисяна читал. Настоящий крик души. В искренность его я не верю. Мое сугубо личное мнение, что помогать ребятам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, он начал только потому, что нарушил закон. И теперь, рассказывая всем, какой он патриот и меценат, надеется избежать уголовной ответственности.
Считаю, что силовикам нужно тщательно расследовать не только дело о хищениях в «Роснано», но и то, каким образом энергетические активы Самарской области достались этому человеку.
Денис Саров:
— Честно говоря, удивлён и вниманию к своей скромной персоне и попаданию в «списки Аветисяна». Выражать собственное мнение и оценки по поводу деятельности публичных личностей запрещено? Или оно должно быть обязательно комплиментарным? — и только тогда оно — честное, объективное и всамделишное?
Владимир Евгеньевич, конечно, человек уникальный и экстраординарный в масштабах Самарской области, но за ним все эти годы и тянется нескончаемый шлейф… Все эти перепады, чем он занят — бизнесом, политикой, всем вперемешку. Как это сказывается (если сказывается) на самарцах, был ли он «хозяином» Азарова, является ли воплощением эвфемизма: «Чтоб у тебя всё было, а тебе за это ничего не был», его дружба и партнёрство с Чубайсом — это плюс в карму, или наоборот? В общем, много интересных, скандальных, и неоднозначных эпизодов, которым невозможно не выставить субъективные оценки. Я и ставил. Как мне казалось — объективно.
Если помогает бойцам СВО искренне и давно — респект. С его возможностями так и должно быть. Но я помню «очную ставку», на которой губернатор Федорищев сказал, что капитан, от имени которого губернатору писалась благодарность Аветисяну, якобы, был и не в курсе, что он что-то подобное писал… Много вопросов. А ответы мы не всегда можем получить оперативно и из первых рук.
Мне — лично мне — спасибо ему сказать не за что. Пиетета я к нему никогда не испытывал. За других фигурантов «списка» не скажу — пусть за себя говорят сами. Хотя перечислены ну настолько разные люди, что нарочно не придумаешь. Тот же Папилкин, насколько знаю, ненавидит Бегуна и Старателева. Те его тоже не жалуют. Странно всё это. Вообще, конечно, удивлён и формой, и содержанием послания. А это точно Аветисян писал? Мне кажется, на него не похоже. Может вообще кто-то вскрыл страницу, и вот так вот хулиганит? Ну или наоборот — возможно, решили взбаламутить наше тихое болото — вбросить сенсацию, и посмотреть, кто как реагировать будет. Зачем? Не знаю. Кстати, отличный повод предложить Владимиру Евгеньевичу интервью. Уверен, будет интересно. Бесплатно.
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