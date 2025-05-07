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Покупка ответов на ЕГЭ может дорого обойтись выпускникам

Строгое предупреждение: чем грозит покупка ответов на госэкзамене.

Источник: Комсомольская правда

Покупка ответов на ЕГЭ может дорого обойтись выпускникам. Об этом предупредил зампредседателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев в интервью NEWS.ru.

— Подросток, решивший купить ответы, автоматически становится соучастником преступления, — подчеркивает парламентарий. — Минимальное последствие — аннуляция результатов экзамена, максимальное — уголовная ответственность.

Ключевые риски для нарушителей — это немедленное удаление с экзамена при выявлении нарушения, отмена результатов даже спустя месяцы после проверки записей с камер и возможность пересдачи только через два года.

— Бывали случаи, когда факт списывания выявляли уже осенью, после зачисления в вуз, — отмечает Толмачев. — Это значит, что студента отчислят, а пересдать экзамен он сможет лишь через два года.

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