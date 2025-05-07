Госконтроль проведет горячую линию по наличию и ценам на картошку в Беларуси

Комитет госконтроля Беларуси 8 мая с 9.00 до 17.00 проведет горячую линию по наличию в магазинах и ценам на картофель.
Об отсутствии картофеля в магазинах и стоимости реализуемого картофеля можно позвонить по номеру 191.
Информацию можно также прислать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
Кстати, в начале мая министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов сказал, что в стране происходит с картошкой (здесь подробнее). МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах после увеличения отпускной цены на этот ходовой в Беларуси овощ (подробнее здесь).
Мы писали, что Беларусь стала главным поставщиком картошки в Россию, обойдя Египет и Китай (подробности все здесь).