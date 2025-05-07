Американец принял алмаз за фантик и чуть не выбросил

По словам представителей «Алмазного кратера», это самое крупное обнаружение из всех в этом году. Мужчина назвал камень «Бриллиант герцога» в честь своего пса. Декук заявил, что и дальше будет приходить в парк, но не думает, что ему еще раз так повезет.