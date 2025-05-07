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Американец принял алмаз за фантик и чуть не выбросил

Мужчина нашел камень в парке «Алмазный кратер» штата Арканзас.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Кристаллы на земле
Источник: Freepik

Дэвид Декук и его брат уже около 20 лет ходят туда в надежде отыскать драгоценный камень. И вот наконец мужчине повезло. Когда Декук спускался с холма к павильону, заметил блеск на земле. Об этом сообщает издание Kark.

Сначала мужчина решил, что это обертка от конфеты, но все же подошел поближе. Находка оказалась коричневым алмазом в 3,81 карата.

По словам представителей «Алмазного кратера», это самое крупное обнаружение из всех в этом году. Мужчина назвал камень «Бриллиант герцога» в честь своего пса. Декук заявил, что и дальше будет приходить в парк, но не думает, что ему еще раз так повезет.

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