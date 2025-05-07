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У иностранки конфисковали в Кишиневе 38 тысяч долларов: В аэропорту, перед вылетом в Стамбул, она не задекларировала деньги

На таможне аэропорта пресечена новая попытка незаконного вывоза валюты.

Источник: Комсомольская правда

На таможне аэропорта пресечена новая попытка незаконного вывоза валюты.

Сотрудники таможни в Международном аэропорту Кишинёва совместно с пограничной полицией зафиксировали попытку незаконного вывоза валюты из страны после проверок пассажиров рейса Кишинев-Стамбул.

В ходе специализированной проверки в багаже 43-летнего пассажира-нерезидента обнаружены недекларированные таможенному органу денежные средства в размере 38 тыс. долларов США.

Денежные средства были арестованы, а дело передано для расследования сотрудникам Управления уголовного розыска Таможенной службы.

Напоминаем, что декларирование наличных денег обязательно, если сумма превышает эквивалент 10 000 евро, во избежание санкций и конфискации валюты.

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