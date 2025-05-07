Исторические дома в Москве, ставшие в годы Великой Отечественной войны участниками боевых действий

В то время театр был одним из самых высоких зданий Москвы. Враг мог использовать его как ориентир. К тому же, по легенде, каждый из лучей театра, построенного в форме пятиконечной звезды, указывал направление до крупных целей: Белорусского, Савеловского и Рижского вокзалов, Комсомольской площади и центра столицы. Театр спрятали среди домов. Накрыли сетками, создававшими иллюзию лесного массива, скрыли за ширмами, на которых нарисовали различные постройки. Чтобы усилить эффект, крыши близлежащих домов перекрасили, пруд в Екатерининском саду спустили, а в проезде между сквером и театром установили макеты зданий. Сверху все выглядело как небольшая деревенька.