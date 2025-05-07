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В Ростовской области выявили первый случай смерти от ботулизма

В Ростовской области житель погиб от отравления домашней рыбой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали первую смерть от ботулизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Согласно опубликованным данным, местный житель съел рыбу домашнего приготовления. Из-за этого он заразился ботулизмом. Болезнь оказалась сильнее, и дончанин скончался. Отметим, что еще несколько случаев заражения зафиксированы в Волгодонском, Белокалитвинском и Неклиновском районах.

Напомним, что основными источниками ботулизма является домашняя рыба, овощные консервы и фруктовые заготовки.

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