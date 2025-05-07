В Ростовской области выявили первый случай смерти от ботулизма

Согласно опубликованным данным, местный житель съел рыбу домашнего приготовления. Из-за этого он заразился ботулизмом. Болезнь оказалась сильнее, и дончанин скончался. Отметим, что еще несколько случаев заражения зафиксированы в Волгодонском, Белокалитвинском и Неклиновском районах.