Вне зоны доступа: почему без доступа в интернет возникает паника и что с ней делать

Интернет, смартфоны и социальные сети так прочно вошли в жизнь людей, что представить ее без этих удобств оказывается затруднительно. Многие привыкли решать все вопросы через гаджеты: в один клик можно вызвать такси, узнать последние новости, заказать доставку продуктов и лекарств, найти нужный маршрут и так далее. Однако по независящим от человека обстоятельствам можно остаться вне зоны доступа сети, и это может вызвать панику. Откуда возникают переживания и как с ними справиться — в материале «Вечерней Москвы».
Найти способ расслабиться.
Психолог Андрей Зберовский объяснил, что человек по природе своей социален, поэтому людям очень важно постоянно чувствовать, что они не одиноки. Социальные сети помогают в этом.
— Это биологическая установка, наше коллективное бессознательное. И когда мы лишаемся связи с близкими, возникают различные страхи: вдруг с ними что-то случится, — рассказал собеседник «ВМ».
В подобной ситуации важно верить в своих близких, что они здоровые, адекватные, умные люди, которые не попадут в беду. Кроме того, необходимо обратить внимание на привычные практики, которые позволяют сохранить спокойствие.
— Например, все знают, что прогулка на свежем воздухе улучшает состояние человека. Каждый знает, что положительно воздействует на него в любом конкретном случае, и этим можно воспользоваться, — советует эксперт.
Для кого-то способом расслабиться будут чтение, просмотр фильмов и прослушивание музыки (если они сохранены в памяти устройства, пока сети нет). Некоторым людям помогает успокоиться спорт, а другим — чашечка ароматного горячего кофе или другого приятного напитка.
Как просмотр рилс влияет на психику.
— Каждый должен знать, что именно для него является способом релакса, и пользоваться этим знанием, — заключил Зберовский.
Без соцсетей легче.
Иногда цифровой детокс (отдых от социальных сетей и интернета) может даже пойти на пользу. В 2019 году ученые из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов провели специальное исследование, в котором приняли участие 2844 человека. Из них половину попросили не заходить в свой профиль в социальных сетях в течение месяца, однако они могли пользоваться мессенджерами. Ежедневно ученые общались с ними в переписке, чтобы справиться об их настроении и самочувствии.
Итоги исследования показали, что отказавшиеся от социальных сетей испытуемые стали проводить больше времени в «офлайн-режиме». Они стали чаще организовывать досуг с друзьями и близкими. Кроме того, респонденты отметили улучшение самочувствия, самооценки, уровня удовлетворенностью жизни. В то же время уровень депрессии и тревоги снизился.
Чтобы увлекательно провести время вне социальных сетей и не переживать о том, что вы давно не видели новые публикации друзей, можно:
пообщаться с друзьями вживую;организовать встречу со знакомыми;выйти на прогулку;заняться своим хобби, на которое обычно «не хватает времени»;приготовить вкусное блюдо по рецепту из любого печатного издания;прочесть книгу;создать уют в своем доме;очистить окружающее пространство от ненужных вещей и так далее.
Социальные сети могут служить не только источником полезной информации, но и потоком «мусорного» контента и негатива. Все это буквально засоряет вашу голову. В беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив перечислила ключевые причины для временного отдыха от социальных сетей.