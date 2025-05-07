Вне зоны доступа: почему без доступа в интернет возникает паника и что с ней делать

Интернет, смартфоны и социальные сети так прочно вошли в жизнь людей, что представить ее без этих удобств оказывается затруднительно. Многие привыкли решать все вопросы через гаджеты: в один клик можно вызвать такси, узнать последние новости, заказать доставку продуктов и лекарств, найти нужный маршрут и так далее. Однако по независящим от человека обстоятельствам можно остаться вне зоны доступа сети, и это может вызвать панику. Откуда возникают переживания и как с ними справиться — в материале «Вечерней Москвы».