В Ватикане начался конклав для избрания нового папы

В Сикстинской капелле собрался конклав из более чем 100 кардиналов, трансляцию мероприятия вел Vatican News. Двери капеллы закрываются — теперь собравшимся там предстоит выбрать нового главу Римско-католической церкви. Сколько продлится собрание, неизвестно.
Решение о созыве конклава было принято после кончины в апреле 88-летнего папы Франциска. В конклаве принимают участие 133 кардинала. Их выбор во многом определит, каким путем будет идти церковь в ближайшие годы — более либеральным или консервативным. Так, Франциск считался прогрессивным папой и продвигал в церкви разнообразие и инклюзивность.
Конклав традиционно открывает утренняя месса в соборе Святого Петра, после чего кардиналы проходят в Сикстинскую капеллу. Там они дают клятву хранить тайну голосования. После этого все, кроме выборщиков, по команде extra omnes уходят из капеллы, а саму ее запирают на ключ.
До завершения выборов участникам запрещено пользоваться связью, получать корреспонденцию, общаться с посторонними. Кардиналы голосуют тайно: они заполняют и сворачивают бюллетени, после — в порядке старшинства подходят к алтарю и кладут их в чашу. Трое случайно выбранных кардиналов поочередно проверяют бюллетени: двое читают имя кандидата про себя, третий — вслух и записывает. Затем бюллетень прокалывается и нанизывается на нить для исключения повторного подсчета.
Папу римского выбирают пожизненно после смерти или отречения предшественника. По собственному желанию понтифики уходят чрезвычайно редко. Отречение Бенедикта XVI в 2013 году стало первым случаем добровольного оставления престола за шесть веков.
Папой может стать любой мужчина, исповедующий католицизм, однако с XIV века понтификов традиционно избирают только из числа кардиналов. Право голоса имеют лишь те из них, кому не исполнилось 80 лет, но возрастных ограничений для самого кандидата нет. Конклав собирается спустя 15−20 дней после смерти или отставки папы. Все кардиналы, управляющие епархиями по всему миру, должны лично прибыть в Ватикан для участия в голосовании.
Последний конклав проходил в 2013 году после добровольной отставки Бенедикта XVI. Чтобы избрать понтификом Хорхе Марио Бергольо, который взял имя Франциск, потребовалось пять голосований и два дня.
Самый короткий конклав состоялся в октябре 1503 года, когда Джулиано делла Ровере был избран папой Юлием II: он длился всего десять часов. Самый длительный шел три года и закончился в 1273 году избранием Григория X. В процессе этого конклава скончались трое выборщиков.
Для конклава Сикстинскую капеллу недавно закрыли для посещения. По традиции над ней установили специальную печную трубу: черный дым будет означать, что выборщики не достигли единства и впереди новый раунд голосования, белый — что новый папа римский избран.
Также для туристов закрыли Ватиканские сады и древнеримский некрополь на Виа Триумфалис. В Ватикане усилены меры безопасности, на въездах в популярные среди туристов районы организована проверка.