В Ватикане начался конклав для избрания нового папы

Папой может стать любой мужчина, исповедующий католицизм, однако с XIV века понтификов традиционно избирают только из числа кардиналов. Право голоса имеют лишь те из них, кому не исполнилось 80 лет, но возрастных ограничений для самого кандидата нет. Конклав собирается спустя 15−20 дней после смерти или отставки папы. Все кардиналы, управляющие епархиями по всему миру, должны лично прибыть в Ватикан для участия в голосовании.