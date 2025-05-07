Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях на майских праздниках

Ростовчан на майских праздниках ждет не только отдых, но и магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Геомагнитные возмущения ожидаются 9 мая. Буря достигнет уровня G1 (слабые), 10 мая и 11 мая ожидается аналогичная ситуация.
Метеочувствительным людям стоит быть особенно осторожными. Возможны головные боли, скачки давления и общее недомогание. Поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок, ограничить умственное перенапряжение, отказаться от жирной пищи и кофе, а также стоит больше отдыхать и пить воду.
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