Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях на майских праздниках

Метеочувствительным людям стоит быть особенно осторожными. Возможны головные боли, скачки давления и общее недомогание. Поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок, ограничить умственное перенапряжение, отказаться от жирной пищи и кофе, а также стоит больше отдыхать и пить воду.