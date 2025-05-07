В Башкирии похоронили погибшего на СВО 21-летнего выпускника горного колледжа

— Сразу после призыва на срочную службу боец подписал контракт и с апреля 2023 года находился в зоне специальной военной операции. Два раза получал ранение, находился на реабилитации. Был не по годам взрослым и мудрым парнем восхищал своим взглядом на жизнь. Вечная память и слава герою Ирику! Быть воином — жить вечно, — сказали в местной администрации.