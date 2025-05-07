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В Башкирии похоронили погибшего на СВО 21-летнего выпускника горного колледжа

Молодой человек погиб в ходе выполнения боевых задач.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии простились с погибшим на СВО 21-летним Ириком Ильбактиным из Хайбуллинского района. Молодого человека не стало в апреле. Он трагически погиб во время выполнения боевых задач.

Известно, что Ирик Ильбактин окончил Акъярский горный колледж. После учебы он принял решение подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на службу в зону проведения спецоперации.

— Сразу после призыва на срочную службу боец подписал контракт и с апреля 2023 года находился в зоне специальной военной операции. Два раза получал ранение, находился на реабилитации. Был не по годам взрослым и мудрым парнем восхищал своим взглядом на жизнь. Вечная память и слава герою Ирику! Быть воином — жить вечно, — сказали в местной администрации.

Похоронили молодого бойца в деревне Адель 22 апреля.

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