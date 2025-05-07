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Иммунолог Попова назвала главные ошибки в лечении аллергии

Ошибки в лечении: почему таблетки от аллергии могут не работать.

Источник: Комсомольская правда

Иммунолог Наталья Попова назвала главные ошибки в лечении аллергии. Об этом эксперт рассказала в интервью NEWS.ru.

— Неправильная дозировка сводит на нет весь эффект терапии, — объясняет специалист Видновской клинической больницы. — Слишком малая доза просто не сможет подавить аллергическую реакцию.

Есть три ключевых правила эффективного лечения: принимать препараты строго по расписанию (особенно ежедневные), учитывать взаимодействие разных лекарств между собой и максимально ограничить контакт с аллергенами.

— Даже самые сильные антигистаминные не помогут, если человек продолжает контактировать с раздражителем, — предупреждает врач. — Например, при аллергии на пыльцу не стоит гулять в парке в период цветения.

Эксперт советует: если лечение не дает результата, нужно срочно обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии.

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