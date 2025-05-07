Кишинев ждет транспортный коллапс: Одну из основных улиц Кишинева перекроют почти на месяц

Часть улицы Христо Ботева будет перекрыта до конца месяца.
Мэрия муниципия Кишинёв сообщает, что с 8 по 30 мая будет частично перекрыто дорожное движение по улице Христо Ботева, на участке между бул. Дачия и ул. Индепенденцей. Здесь будут проводиться работы по ремонту асфальтового покрытия.
Профильные муниципальные службы приносят гражданам извинения за доставленные неудобства. Водителей призывают проявлять терпение и не нарушать ПДД.
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