Микроинсульт или увлечение пластикой: что могло произойти с внешностью Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров в последнее время неважно выглядит. Он сильно похудел и стал казаться изможденным, а фанаты, побывавшие на последних концертах артиста, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией. Поклонники считают, что у певца мог произойти микроинсульт. Известно, что за последние два года артист перенес несколько пластических операций на лице и теле. Сначала он избавился от лишнего веса, а затем обзавелся рельефным торсом. Также он сделал подтяжку в погоне за молодостью. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.