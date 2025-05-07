В Пулково рассказали, какая обстановка в аэропорту к вечеру

Трансферным пассажирам, которые уже начали следовать по маршруту, а также тем, у кого билеты субсидированы или куплены по акции для ветеранов, авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы. Для этого нужно обратиться в офисы собственных продаж или контакт-центр «Аэрофлота», в агентства, где были куплены билеты, или к представителям авиакомпании в аэропорту.