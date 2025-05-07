В Пулково рассказали, какая обстановка в аэропорту к вечеру

В пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» отчитались об отсутствии очередей и спокойной обстановке в терминалах аэропорта Пулково. «Все рейсы, прибывшие на запасной аэродром в Пулково, оперативно обслужены наряду с рейсами, следующими по расписанию», — говорится в сообщении.
Авиакомпании организовали перерегистрацию пассажиров на другие рейсы или способы перевозки. Часть рейсов объединили, а самолеты заменили на широкофюзеляжные, часть выполнят после необходимого отдыха экипажа. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает, что воздушное сообщение по задержанным направлениям постепенно восстанавливается. Пассажирам рейса в Египет, задержанного предварительно до 21:00, предоставили напитки, горячее питание и размещение в гостинице.
В Росавиации отчитались, что, по данным на 18 часов, в аэропорты назначения прибыли 135 самолетов из 186, отправленных на запасные аэродромы
В то же время компания «Аэрофлот» сообщила, что в связи с ограничениями в аэропортах вынуждена корректировать расписание, в том числе отменой ряда рейсов. Пассажирам отменённых рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU, оформят вынужденный возврат.
Если билет был куплен на сайте или в офисе авиакомпании, то деньги вернутся автоматически. Процедура, как правило, занимает не более одного дня, а сроки зачисления средств зависят от правил банка. Тем, кто покупал билеты в агентствах, нужно обратиться за возвратом по месту покупки.
Пассажиры, которым оформлен возврат, в течение трех суток со времени несостоявшегося вылета могут купить билет на новую дату, сохранив класс обслуживания, тариф и маршрут. Но вылет должен быть не позже, чем через неделю со дня отмененного рейса.
Трансферным пассажирам, которые уже начали следовать по маршруту, а также тем, у кого билеты субсидированы или куплены по акции для ветеранов, авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы. Для этого нужно обратиться в офисы собственных продаж или контакт-центр «Аэрофлота», в агентства, где были куплены билеты, или к представителям авиакомпании в аэропорту.
Напомним, с вечера 6 мая в связи с опасностью БПЛА на некоторое время закрывались аэропорты Москвы, Калуги, Тамбова, Ярославля, Сочи, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Кирова. В московских аэропортах были задержаны почти 200 рейсов. На запасную стоянку петербургского аэропорта Пулково было направлено в общей сложности 74 самолета. «Фонтанка» показывала, что происходило в воздушной гавани Петербурга.