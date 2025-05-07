В «Лужниках» 9 мая пройдет праздничный салют

«Проход посетителей с 6.00 до 23.00 осуществляется через Центральный КПП, КПП “Воробьевы горы”, КПП “Дворец тенниса”, КПП № 1 (со стороны Саввинской набережной), КПП № 5 (со стороны Фрунзенской набережной) и КПП № 3 (“Аллея славы”). С 6.00 до 23.00 перекрыты сквозной проход по Лужнецкой набережной и проход вокруг Большой спортивной арены», — подчеркивается в сообщении на сайте.