В Ростове без вести пропала 39-летняя женщина

Стелла Кабанникова ушла из дома 18 апреля. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда женщина не вернулась домой. На звонки и СМС пропавшая не отвечает. Близкие обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все районы города. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.