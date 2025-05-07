В Ростове без вести пропала 39-летняя женщина

В Ростове несколько дней назад пропала 39-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Стелла Кабанникова ушла из дома 18 апреля. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда женщина не вернулась домой. На звонки и СМС пропавшая не отвечает. Близкие обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все районы города. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Рост пропавшей — около 180 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Она была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.
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