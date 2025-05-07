Власти перекрывают центр Кишинева в День Победы и 8 мая: Нашли причину — визит еврокомиссара, вводится запрет на проведение митингов и массовых демонстраций

В четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, доступ в ряд общественных мест Кишинева будет временно ограничен. Мера принята в связи с официальным визитом комиссара Европейского союза по вопросам расширения Марты Кос, которая посетит государственные учреждения нашей страны.
«8 мая (с 18:00 до 23:50) и 9 мая (с 18:00 до 23:00) будет временно ограничен доступ в центр города и на транспортные артерии, ведущие в Международный аэропорт Кишинева. Вводится запрет на проведение митингов, массовых демонстраций, ремонт дорог, электросетей, тепловых сетей, водопровода, канализации, уборка и вырубка деревьев в пределах периметра улиц, по которым проедет официальная колонна. Ограничения не распространяются на социально-культурные мероприятия», — сообщает столичная мэрия.
Генеральный инспекторат полиции (ГИП) и Управление полиции муниципия Кишинева обеспечат общественный порядок и доведут положения распоряжения Агентства местного самоуправления Кишинева до сведения физических и юридических лиц, проводящих собрания или выразивших намерение провести массовые мероприятия в определенных местах и в пределах периметра улиц, указанных в указанном административном акте.
Напомним, с 9 по 11 мая еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Европы в Кишиневе. В субботу, 10 мая, чиновник впервые посетит город Бельцы.
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