Тепло, но дождливо: какими будут выходные в Башкирии в майские праздники

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. Синоптики пообещали жителям республики теплые мини-каникулы, однако неприятные сюрпризы могут омрачить шашлыки или семейные вылазки на природу.
Завтра, 8 мая, ожидается переменчивая погода с кратковременными осадками, которые на юго-востоке региона могут быть интенсивными и сопровождаться грозами. Ветер северо-восточного направления будет умеренным, но во время грозовых разрядов возможны порывы до 14 м/с. Ночные температуры составят +5…+10°С, дневные — +17…+22°С.
В пятницу, 9 мая, сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью местами, а днем практически по всей территории республики пройдут кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер северного направления усилится с 2−7 м/с ночью до 7−12 м/с днем. Столбики термометров покажут ночью +6…+11°С, в дневные часы — +16…+21°С.
Под конец недели изменения погоды ждать не стоит. В субботу, 10 мая, осадки продолжатся, причем дневные дожди будут сопровождаться грозами. Ветер сохранит северное направление. Столбики термометров ночью опустятся до +6…+11°С, днем немного похолодает до +14…+19°С.
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