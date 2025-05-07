Тепло, но дождливо: какими будут выходные в Башкирии в майские праздники

Завтра, 8 мая, ожидается переменчивая погода с кратковременными осадками, которые на юго-востоке региона могут быть интенсивными и сопровождаться грозами. Ветер северо-восточного направления будет умеренным, но во время грозовых разрядов возможны порывы до 14 м/с. Ночные температуры составят +5…+10°С, дневные — +17…+22°С.