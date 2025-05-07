В Okko вышел документальный сериал «Герои неизвестных войн»

Это, конечно, не так: Афганистан стал лишь одной из последних глав Холодной войны, которая развернулась между Союзом и США вскоре после взятия Берлина. В ее рамках, вопреки распространенному мнению, не только плелись сумасшедшие шпионские интриги и шла страшная гонка ядерных вооружений, но гибли солдаты. В том числе — тысячами — советские. А местом действия был практически весь мир, от Египта (о котором как раз и писал полковник Попов) до Кореи, от Вьетнама до Эфиопии.