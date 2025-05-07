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Мобильный интернет может работать с перебоями в Нижегородской области 9 мая

Ухудшения в работе мобильного интернета на территории Нижегородской области возможны 9 мая. Об этом сообщили в минцифры региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ведомства, перебои в сети в районах не исключаются в предстоящие праздничные дни. Напомним, что в центре Нижнего Новгорода на 9 мая временно запретят использование средств индивидуальной мобильности. Также сообщалось, что в День Победы маршруты некоторых автобусов изменятся в Нижнем Новгороде. Также сообщалось о перекрытии ряда улиц в Нижнем Новгороде в связи с празднованием Дня Победы.

Кроме того, был опубликован перечень предметов, которые нельзя проносить на праздничные площадки в День Победы 9 мая в Нижнем Новгороде.