В Самаре презентовали электронную «Книгу Памяти» о более чем 55 тысячах бойцов

7 мая на первом заседании Общественного совета ветеранов при глава областной столицы состоялось важное событие. Собравшимся презентовали электронную «Книгу Памяти городского округа Самара».
Электронное издание, созданное по поручению Владимира Путина, по-своему уникально. В «Книгу памяти» вошли рассказы о более чем 55 тысячах куйбышевцев, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. При этом информация, использованная при создании электронной книги, не повторяет материалы ранее вышедших печатных изданий, уточнили в пресс-службе мэрии Самары.
Стоит отметить, что другая, не менее важная, отличительная особенность электронной книги заключается в том, что она будет обновляться. Поиском документальных историй для нее занимаются специалисты, которые работают с архивами и тщательно проверяют данные.
Сейчас речь идет уже о 55 318 записях, которые вошли электронное издание. У него есть каталог, с помощью которого можно будет узнать о каждом бойце по его имени и фамилии.
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