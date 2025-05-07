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Холодно, пасмурно и дождливо: Жителей Молдовы ждут дожди и всего +16 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 8 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на четверг, 8 мая. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики на прогнозируют до 10 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется всего на градус.

Днем потеплеет до +16 градусов. Нас ожидает пасмурный день и слабые осадки. Вечером будет до 14 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 80%.

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